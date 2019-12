Ama | pronto piano operativo per Natale e Santo Stefano

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Roma – Ama, d’intesa con l’Amministrazione di Roma Capitale, ha predisposto unper garantire anche ae ai servizi di igiene urbana sul territorio cittadino. Lo riferisce in una nota Ama. Ilpredisposto prevede complessivamente al lavoro tra i giorni dicirca 3.600 addetti tra operatori ecologici, autisti e preposti territoriali. Saranno assicurati servizi di pulizia, spazzamento, raccolta stradale e “porta a porta”. I tecnici “preposti” seguiranno le operazioni sul territorio per monitorare il servizio in tutti e 15 i municipi. Le officine aziendali saranno aperte sia asia aper assicurare le attivita’ di manutenzione dei veicoli. Saranno in funzione anche gli impianti aziendali per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata (scarti ...

ellygatta81 : @caheb1 @Arsenio_Lupin75 @AppleNews_it Firmware e hardware chiusi che tendono ad escludere altre marche ed altro so… - parabatears : Theo gli ha fatto una clip per mostrargli quanto lo ama prima che si dividano per il college pronto polizia - mimmocorina : @MrAncelotti @Everton Mister grazie per tutto quello che hai fatto per il Napoli è NAPOLI , il calcio italiano non… -