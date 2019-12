«Alta Fedeltà» | la nuova serie tv con la «spaccacuori» Zoë Kravitz

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 23 dicembre 2019): lacon Zoe: lacon Zoe: lacon Zoe: lacon Zoe: lacon ZoeChi ha spezzato il cuore di Rob Cordon? Tutti coloro che non hanno letto il romanzo di Nick Hornby del 1995 e non hanno visto il film di Stephen Frears del 2000 lo scopriranno su Hulu, la piattaforma statunitense che dal 14 febbraio renderà disponibile, lain dieci episodi con Zoënel ruolo di protagonista. Laversione è, in realtà, un ribmento della storia originale: la prospettiva, infatti, non è più al maschile, ma al femminile, con una ragazza che cerca l’amore a fronte di unadi rapporti finiti male e di delusioni che ancora bruciano. https://www.youtube.com/watch?v=WpDx9msKh Q&t=6s Ambientato quasi interamente nel quartiere di Crown Heights ...

InvictusRevenge : Sondaggi Ipsos, i flussi di voto a dicembre 2019: Lega ad alta fedeltà - sportli26181512 : Ipse dixit - Pioli: 'Copiare l'Atalanta? No, siamo il Milan'. E ne prende 5...: Ipse dixit - Pioli: 'Copiare l'Atal… - fainformazione : Shanling Q1: ecco il nuovo player musicale Hi-Res dal look vintage Dalla Cina arriva in Occidente il nuovo riprodu… -