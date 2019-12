Allerta Meteo | non è finita | strascichi di maltempo al Sud | Vigilia e Natale rovinati

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dopo aver flagellato tutto il Mediterraneo occidentale provocando 9 morti tra Portogallo, Spagna, Francia e Italia, la tempesta si sta abbattendo in queste ore al Sud Italia e soprattutto su Calabria e Sicilia dove stamattina il vento di maestrale ha raggiunto i picchi massimi con raffiche di 131km/h a Fiumedinisi, 113km/h a Palermo e Tropea, 106km/h a Vittoria, 96km/h a Barcellona Pozzo di Gotto, 95km/h a Montalbano Elicona, 87km/h a Reggio Calabria, 85km/h a Soverato, provocando gravi danni su tutto il territorio con alberi secolari sradicati e blackout elettrici. L’ondata dinon finisce qui: continuerà anche nei prossimi giorni, seppur in modo più lieve, conpersino a. Infatti mentre su tutt’Italia splenderà il sole e farà caldo, con temperature in sensibile aumento, all’estremo Sud e in modo particolare nel basso Tirreno, tra ...

ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - BarillariM5S : Allerta meteo nel Lazio: è apparso @nzingaretti per qualche minuto, ha firmato la presenza e poi è scomparso. Consi… - 80ila : RT @RSD_studiodelta: ? ALLERTA METEO: Allerta 130/2019 valida dal 24-12-2019: piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori -