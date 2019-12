Alitalia | intesa su cassa integrazione straordinaria

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Al tavolo del ministero del Lavoro è stata raggiunta l’per la proroga dellaper i dipendenti di. I sindacati e l'azienda in amministrazionesi sono accordati per estendere la cigs per tre mesi, fino al 23 marzo 2020, a un totale di 1.020 persone. Nel corso del nuovo periodo di, ha fatto sapere il ministero in una nota, "la gestione commissariale disi è impegnata, tra l'altro, ad adottare 'le misure e le soluzioni di volta in volta maggiormente idonee a contemperare le esigenze, da un lato, di contenimento e ottimizzazione dei costi e, dall'altro, di continuità del servizio'". Cigs ridotta a 1.020 persone Il comunicato del ministero spiega che "il numero massimo dei dipendenti da collocare in cigs a rotazione, sospesi fino a un massimo di zero ore, sarà di 1.020 unità, in ...

