Alitalia | cassa integrazione prorogata fino al 23 marzo per 1020 lavoratori

Alitalia - intesa sulla cassa integrazione : prorogata di 3 mesi e ridotta a 1020 persone : È stato raggiunto l’accordo con i sindacati per la proroga della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Alitalia. Questa è stata prorogata di altri tre mesi, fino a marzo, e coinvolgerà 1.020 persone: 55 in meno rispetto ai 1.075 di settembre. Rimarranno in cassa integrazione 70 comandanti, 310 assistenti di volo e 640 addetti di terra. Lo hanno riferito fonti sindacali dopo un incontro con l’azienda in ...

Alitalia - Giuseppe Leogrande sarà commissario unico : verso la proroga della cassa integrazione per 1100 dipendenti : sarà l’avvocato Giuseppe Leogrande a gestire Alitalia come commissario unico. La decisione arriva alla fine dell’incontro tra il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e i commissari straordinari in vista di un prossimo ritorno dell’azienda sul mercato, dopo i tentativi falliti delle scorse settimane. «Voglio ringraziare i tre commissari Daniele Discepolo, Enrico Laghi e Stefano Paleari per il lavoro svolto in una situazione ...

?Alitalia - arriva commissario unico : è Giuseppe Leogrande. Azienda propone cassa integrazione fino al marzo 2020 : I commissari straordinari dell'Alitalia hanno lasciato l'incarico e al loro posto è stato individuato l'avvocato Giuseppe Leogrande come commissario unico. È quanto fa sapere il ministero dello...

Alitalia - chiesta proroga di tre mesi della cassa integrazione per 1.180 dipendenti : Alitalia ha chiesto di poter beneficiare di nuova cassa integrazione straordinaria per 1.180 dipendenti con una nuova scadenza fissata al 23 marzo 2020. Nel dettaglio, emerge da fonti sindacali, si tratta di 80 comandanti, 350 assistenti di volo e 750 addetti del personale di terra. La precedente cassa è in scadenza il 31 dicembre 2019. Nell’attuale cassa sono coinvolti solo 1.075 dipendenti. La richiesta sarà oggetto di trattativa con i ...

Alitalia senza acquirenti lascia a terra novemila lavoratori in cassa integrazione : La compagnia di bandiera in amministrazione straordinaria ha presentato il proprio piano ai sindacati. Si tratterebbe di una...