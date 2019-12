Alimenti | senza sprechi in Italia | -15% di emissioni di CO2

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Secondo i dati dell’Osservatorio Waste Watcher, nelle nostre caseamo ogni anno cibo per un valore di 12 miliardi di euro. Uno spreco che impatta anche sull’ambiente perché, solo in, lo smaltimento dei rifiuti ‘impropri’, cioè degli, produce 9,5 milioni di tonnellate CO2 (ogni tonnellata di rifiuti alimentari genera 4,2 tonnellate di CO2), impoverisce 7.920 ettari di terreno e consuma 105 milioni di metri cubi d’acqua.nel nostro Paese leCO2 potrebbero calare del 15%. Nella distribuzione, che pure adotta da tempo comportamenti virtuosi e pratiche di recupero del cibo a ridosso di scadenza, la stima nazionale è di 220.000 tonnellate di cibo sprecato ogni anno, 2,89 kg/pro-capite, ovvero 18,7 kg di cibo sprecati ogni anno per metro quadro di superficie di vendita, soprattutto frutta e verdura, pane e ...

