Alimenti: l’ONU proclama il 29 settembre la Giornata Internazionale contro gli sprechi (Di lunedì 23 dicembre 2019) L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ufficialmente introdotto la Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari (International Day of Awareness for Food losses and waste) che dal 2020 si celebrerà il 29 settembre. Il 2020 porterà anche un’altra novità: il progetto Spreco Zero 2030 di sensibilizzazione sugli Obiettivi che le Nazioni Unite hanno fissato per lo sviluppo sostenibile del pianeta.L'articolo Alimenti: l’ONU proclama il 29 settembre la Giornata Internazionale contro gli sprechi Meteo Web.

