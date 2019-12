Algeria | morto Ahmed Gaid Salah | era uno dei leader del più grande paese africano

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019), capo di Stato maggiore dell'Esercito popolare algerino e vice ministro della Difesa, èstamattina dopo aver subito un infarto: aveva 79 anni. Il neo-eletto presidente Abdelmadjid Tebboune, suo amico personale, ha annunciato tre giorni di lutto.

