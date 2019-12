Alessia Merz e la nascita della sua storia d’amore | “Simona Ventura ci ha presentato”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019)è da tempo lontana dagli schermi televisivi e si occupa a tempo pienosua famiglia. La ex ballerina di Non è la Rai ha raccontato un po’ del suo passato televisivo e del suo grande amore. L’inizio a Non è la Rai Diventata famosa proprio nel famoso programma di mamma Rai, ha rivelato di essersi sempre esibita in playback: “Alcune cantavano con la voce loro, ma io non cantavo con la mia voce… la voce con cui mi esibivo era di un donnone enorme“, ha spiegato la. Nel suo passato anche una grande “vittoria”. Il regista Stefano Salvati la scelse per interpretare un ruolo nel cast del film Jolly Blue, nel 1998, al posto di Angelina Jolie. “Sì, è vero“, racconta, “è successo anche questo. Non chiedetemi perché, ma andò così… Stefano Salvati decise di scegliere me al postoJolie“. Infine l’amore L’amore perha il nome di Fabio Bazzani: ...

