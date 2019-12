Alessia Marcuzzi e il tradimento | “Confesso che ho peccato”

Alessia Marcuzzi costretta alla guardia del corpo | Vacanza pericolosa : Alessia Marcuzzi parte in Vacanza ma è costretta a portare con se anche la guardia del corpo? Ecco che la rivelazione viene fatta su Instagram, anche se nessuno immaginava che una Vacanza a Dubai potesse essere comunque pericolosa. Alessia Marcuzzi è partita per le sue Vacanza di Natale sotto il sole cocente di Dubai, ma […] L'articolo Alessia Marcuzzi costretta alla guardia del corpo | Vacanza pericolosa proviene da www.meteoweek.com.

Alessia Marcuzzi : "Sì - ho tradito. Ma quando l'ho fatto ho sempre lasciato la persona con cui stavo..." : Intervistata da Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, Alessia Marcuzzi, che, in questa prima parte di stagione televisiva, ha condotto la seconda edizione di Temptation Island Vip, su Canale 5, e Le Iene Show, su Italia 1, ha parlato della propria vita sentimentale, soffermandosi su un argomento alquanto spinoso: il tradimento.Alessia Marcuzzi, infatti, in un moto di sincerità inatteso, ha confessato di aver tradito alcuni dei suoi ...

BUONE FESTE 2019! VIP A NATALE/ Da Alessia Marcuzzi a Barbara D'Urso : in festa con... : BUONE FESTE 2019! Vip a NATALE: dove e come trascorrono le vacanze le celebrità? Ferragnez, Laura Pausini, Barbara D'Urso, Alessia Marcuzzi e...

Alessia Marcuzzi senza freni : “Più volte sono stata tentata e ho tradito” : I tradimenti di Alessia Marcuzzi: la conduttrice Mediaset si confessa senza filtri Alessia Marcuzzi non ama nascondersi. La conduttrice Mediaset è nota per la sua schiettezza e genuinità e così, senza alcuna remora, ha ammesso in un’intervista di aver tradito più volte i suoi ex partner. Al settimanale Oggi la bella romana ha confidato i […] L'articolo Alessia Marcuzzi senza freni: “Più volte sono stata tentata e ho ...

"Sono caduta in tentazione più volte". Le rivelazioni hot di Alessia Marcuzzi - : Carlo Lanna In una recente intervista Alessia Marcuzzi si rivela senza freni su amore, lavoro e tradimenti, ma resta una donna che crede nella fedeltà Non abbiamo mai visto una Alessia Marcuzzi così prorompente. Conosciamo la celebre conduttrice per il suo dolce sorriso, per il suo look da vera diva del piccolo schermo e per la sua razionalità. E’ in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ripresa poi da Dagospia, che ...

Alessia Marcuzzi : “Più volte sono stata tentata e ho tradito - poi ho lasciato l’uomo con cui stavo” : “Confesso che ho peccato”: è il titolo dell’intervista rilasciata da Alessia Marcuzzi a Oggi. La conduttrice ha ammesso di essere caduta in tentazione più volte e di avere ceduto, tradendo l’uomo con il quale stava vivendo un legame per poi lasciarlo per colui che l’aveva indotta a cedere: “sono una passionale, agisco di pancia”.Continua a leggere

Il tradimento di Alessia Marcuzzi - la showgirl si racconta in un’intervista : tradimento? Alessia Marcuzzi non ha avuto paura di ammettere di averlo fatto in passato. Come riportato da Dagospia, la nota showgirl italiana si è raccontata in una lunga intervista per il settimanale Oggi e non ha avuto paura nel confessare un tradimento passato. La Marcuzzi ha rivelato: Confesso che ho peccato. Anche io più volte sono caduta in tentazione. Io sono una passionale, una istintiva, di pancia. Ma quando ho tradito ho poi ...

Alessia Marcuzzi : “Confesso che ho peccato. Più volte sono caduta in tentazione. Ma quando ho tradito poi…” : “Confesso che ho peccato. Anche io più volte sono caduta in tentazione. Io sono una passionale, una istintiva, di pancia. Ma quando ho tradito ho poi sempre lasciato la persona con cui stavo e mi sono fidanzata con chi mi aveva fatto cedere”. A rivelarlo è Alessia Marcuzzi che si è raccontata senza peli sulla lingua in un’intervista nel numero speciale di Oggi. La showgirl tira le somme della sua vita amorosa, parlando di ...

Alessia Marcuzzi : "Ho tradito più volte - ma poi mi sono sempre fidanzata con chi mi ha fatto cedere" : “sono istintiva, quando tradisco poi lascio la persona per stare con quella che mi ha fatto cedere”. In un’intervista al settimanale Oggi, Alessia Marcuzzi ha raccontato la sua vita sentimentale e il suo concetto di fedeltà: “La fedeltà fisica per la coppia diventa un valore, come nel mio caso, se si decide di comune accordo che lo sia. È invece un oggettivo dovere morale la fedeltà ...

Alessia Marcuzzi - la confessione : “Ho tradito - sono caduta in tentazione” : E’ tornata a pieno regime in televisione, Alessia Marcuzzi, ora protagonista assoluta dei palinsesti Mediaset tra Le Iene e Temptation Island Vip. La modella e conduttrice ha saputo confermarsi alla grande in particolare con l’atteso reality, che l’ha vista protagonista a fine estate; e mentre ci si prepara a rilanciare in televisione la sua Isola dei Famosi, reduce da una stagione non esaltante, la presentatrice ha avuto modo ...

Alessia Marcuzzi si confessa : "Quando ho tradito...". Devastante rivelazione sulla sua vita di coppia : Alessia Marcuzzi a cuore aperto. "Confesso che ho peccato. Anche io più volte sono caduta in tentazione. Io sono una passionale, una istintiva, di pancia. Ma quando ho tradito ho poi sempre lasciato la persona con cui stavo e mi sono fidanzata con chi mi aveva fatto cedere" ha rivelato in un'intervi

Conoscete la mamma di Alessia Marcuzzi? E’ uguale a sua figlia (FOTO) : Alessia Marcuzzi uguale alla madre Antonietta Donatelli La presentatrice de Le Iene continua il suo grande successo in tv. Oltre ad essere bella e sensuale, Alessia Marcuzzi sta mostrando la sua reale bravura proprio accanto a Nicola Savino egli altri componenti dello staff. Molto seguita sui social e molto ammirata nella vita reale pochi sanno […] L'articolo Conoscete la mamma di Alessia Marcuzzi? E’ uguale a sua figlia (FOTO) ...

Alessia Marcuzzi via da L’Isola dei Famosi? Costanzo : “Saprà rimediare” : Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi sostituita? Maurizio Costanzo dice la sua Il noto conduttore Maurizio Costanzo è tornato a rispondere ai lettori di Nuovo, la rivista diretta da Riccardo Signoretti. La conferma di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi non convince tutti. Nella scorsa edizione del reality show è stata travolta dalle critiche per il video di Fabrizio Corona e il caso Riccardo Fogli, il presunto tradimento della moglie del ...

Alessia Marcuzzi - nuovo look : lo fa a vedere a tutti con un selfie senza un filo di trucco : Alessia Marcuzzi è in tv con Le Iene in questo momento. Dopo la fine di Temptation Island Vip, che quest’anno l’ha vista per la prima volta alle prese con il “viaggio nei sentimenti” dei protagonisti, è tornata al programma di Italia Uno affiancata da Nicola Savino e, stando alle indiscrezioni che circolano in rete, la rivedremo anche a L’Isola dei Famosi. I suoi ammiratori più sfegatati, poi, possono avere aggiornamenti costanti sbirciando il ...