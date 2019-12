Alessandra Amoroso 10 anni di carriera | ospiti e anticipazioni concerto

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 23 dicembre 2019)10diOggi 23 dicembre 2019 alle 21.25 su Italia 1 andrà in onda10di. L’amata vincitrice dell’ottava edizione di Amici ha deciso di festeggiare il primo decennio del suo luminoso percorso professionale mandando in onda ildel Forum di Assago arricchito di contenuti speciali, immagini inedite ed il backstage dell’evento. Lo spettacolo di stasera sarà la perfetta conclusione di un’intera giornata dedicata alla cantante pugliese che occuperà ogni fascia del palinsesto presentando tutti i principali appuntamenti del dì partendo dai cartoni animati della mattina. Ma cos’ha in serbo per noi10di10distellare, grandi ...

