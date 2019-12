Alberto Mezzetti su Barbara D’Urso | “Dopo la cena c’è stato molto di più | bellissimo

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019)torna a parlare del controverso rapporto conD'Urso, che qualche mese fa accusava di averlo escluso dalla tv. A suo dire, tra lui e la conduttrice ci sarebbeun vero e proprio flirt, concluso. Lo ha svelato in un post, per poi chiarire: "Non ho nessuna intenzione di speculare".

infoitcultura : Barbara d’Urso, Alberto Mezzetti vuota il sacco: “C’è stato molto di più” - infoitcultura : Alberto Mezzetti su Barbara d’Urso: “Dopo la cena c’è stato molto di più” poi svela perché l’ha confessato - zazoomblog : Cosa c’è stato tra Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti? “Dopo la cena…” - #stato #Barbara #d’Urso #Alberto -