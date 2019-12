Albero cade sulla Circumflegrea | macchinista miracolato

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Salvo per miracolo ieri all’alba undellanel napoletano. Era in servizio su un treno tra le stazioni di Grotta del Sole e Quarto quando unè precipitato sulle rotaie investendo il mezzo. Ieri Napoli è stata flagellata da violenti piogge e fortissime raffiche di vento che hanno sradicato 50 alberi provocando un morto e diverse tragedie sfiorate come quella del. Ingenti infatti i danni riportati dal convoglio, il parabrezza anteriore è finito in frantumi, la motrice ammaccata e il pantografo fuori uso. Anche la linea aerea ha subito danni di rilievo, tanto che la tratta tra Licola e Quarto è rimasta sospesa fino alle 17,35. Già nella mattinata di ieri, con la tormenta ancora in corso, era intervenuto sull’accaduto Umberto De Gregorio, presidente dell’EAV (ente autonomo del Volturno) che gestisce la ...

