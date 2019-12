Al Nuovo Teatro Sanità va in scena “La cenerentola maritata”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sabato 28 dicembre ore 21, debutta, sul palcoscenico del, “La, monologo a più voci scritto da Manlio Santanelli. Lo spettacolo, interpretato da Scilla Sticchi, porta la firma del regista Francesco Faccioli, che ha curato anche scene e pupazzi. La favola diche conosciamo tutti ha un epilogo diverso da quello che immaginiamo: l’autore Manlio Santanelli prova a dare uno sguardo al giorno dopo, quando, finita la festa,si trova alle prese con tutte le piccolezze e le grandezze del vivere quotidiano. Replica domenica 29 dicembre (ore 18). Questa iniziativa è contro il ‘sistema’ della camorra ed è realizzata con il contributo della Città Metropolitana di Napoli. Info e prenotazioni al 3396666426 oppure all’indirizzo e-mail info@sanita.it. Costo del biglietto intero 12 ...

