Al Bano, la Toccante Dedica alla Madre Jolanda! (Di lunedì 23 dicembre 2019) Al Bano, poche settimane fa ha perso l’adorata mamma Jolanda e adesso ha deciso di Dedicarle delle dolci parole. Nella Toccante lettera ha parlato del suo rapporto con lei e della sua mancanza che già si fa sentire. Il cantante, inoltre, ha anche svelato un retroscena avvenuto pochi giorni prima del tragico evento. Al Bano Carrisi ha perso sua mamma il 10 dicembre, la donna si è spenta all’età di 96 anni dopo una vita interamente Dedicata alla sua famiglia. Adesso dopo poche settimane, il cantante ha rotto il silenzio ed in una Toccante lettera ha scritto tutto il suo dolore per la perdita della donna più importante della sua vita. Il cantante ha premesso che non voleva condividere con i suoi fan tale momento privato ma l’amore che i suoi sostenitori gli hanno dimostrato lo ha spinto a pubblicare integralmente il testo della lettera, affidandola ad un ...

