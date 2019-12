Al Bano | “Ecco com’è morta mia figlia Ylenia”

Al Bano rivela : “Ecco perché porto sempre il cappello” : Sono tanti gli artisti che si caratterizzano per un particolare segno distintivo. Al Bano per esempio non si separa dal suo cappello. Ma perché? A rivelare le ragioni nascoste dietro a questo inseparabile accessorio, ci pensa lo stesso cantante di Cellino San Marco. AlBano Carrisi infatti in una recente intervista spiega perché, ormai da anni, non si mostra più in pubblico, o durante le sue esibizioni senza il suo ‘fidato’ cappello ...