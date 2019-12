Al Bano Carrisi su Ylenia | Come è morta mia figlia Ho bevuto fino a stordirmi

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Per la prima volta, Alsi sbilancia sulla fine di, scomparsa in circostanze misteriose nel 1994 negli Stati Uniti e dichiaratapresunta. La madre, Romina Power, continua senza soluzione di continuità la sua ricerca, dopo più di 25 anni. Ma Alsembra non nutrire

lorenzoPTX : @YVNGJXFFXRY @jack Tale Al Bano Carrisi - RBeatMusic : Ci sarà Al Bano Carrisi #nowplaying - KontroKulturaa : Romina Power dà una brutta notizia e causa un forte dolore ad Al Bano Carrisi - -