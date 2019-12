“Aiutiamo i meridionali a casa loro | sennò straripano” | Bossi si difende e la Lega lo

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Umbertoha spiegato le parole pronunciate sabato al congresso dellaa proposito dei: "Ho detto che 'certo bisogna aiutare anche il Sud, questo mi sembra giusto che se non li aiuti a, poi straripano e vengono qui (al Nord). È un po' come l'Africa che non è stata aiutata e ci arriva tutta addosso, quindi prevedere con scelte giuste e sagge che vadano meglio a noi e a".

