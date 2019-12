Activision, EA ed altri publisher nel mirino per microtransazioni invasive e nessuna politica di rimborso (Di lunedì 23 dicembre 2019) Le microtransazioni sono diventate parte importante nell'industria videoludica, poiché permettono alle società di aumentare le proprie entrate. L'obiettivo è sempre stato non solo di sbloccare i contenuti dietro pagamento ma anche di forzare i giocatori a spendere sotto forma di vantaggi opzionali. Questi acquisti in-game ora fanno parte integrante dei giochi e spesso sono costituiti sia da piccoli importi che da grandi somme di denaro. Potrebbero non essere amichevoli con i giocatori, ma sono cari per gli editori di giochi.Non è un segreto quindi che gli editori di giochi stiano riversando risorse in tecnologie sofisticate per aumentare la probabilità di spesa dei giocatori. Tuttavia, è incredibile vedere fino a che punto sono arrivati ​​questi programmi. I sistemi sono ora progettati per osservare il comportamento dei giocatori e adattarsi di conseguenza per incoraggiare ...

