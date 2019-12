Abete assicura: «Non ho alcuna intenzione a candidarmi come presidente della Lega A» (Di lunedì 23 dicembre 2019) Giancarlo Abete ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento, negando di volersi candidare alla guida della Lega Serie A Giancarlo Abete, commissario ad acta della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento negando di volersi candidare alla guida della stessa. «Formalmente il commissariamento va avanti fino al dieci marzo, ma in ogni momento viene meno in caso di elezione del presidente. Non c’è alcun interesse o volontà di candidarmi o di essere candidato, e questo l’ho precisato al presidente Gravina. Ritengo che il mio sia un ruolo a tempo limitato, se posso essere utile lo faccio volentieri, ma non c’è alcun interesse ad avere dei ruoli o ad accettarli qualora mi fossero proposti» Leggi su Calcionews24.com

