Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Li cercheremo, li troveremo, li puniremo. La Football Association aveva cominciato a lavorare attivamente contro il razzismo ben prima del caso Rudiger. Il Telegraph scrive che Sono in via di installazione adellead altissima definizione, proprio per combattere il fenomeno dei cori discriminatori, soprattutto in vista dei prossimi Europei. La FA vuole aumentare il supporto tecnologico per identificare ie soprattutto settare il punto di riferimento per il resto del Paese, lo standard da seguire per abbattere il fenomeno. “Come organizzazione vogliamo chesia un punto di riferimenti nel monitoraggio e gestione dei comportamentiallo stadio”, dice un portavoce della FA. “A tal proposito abbiamo investito in molte misure che includono l’istallazione diad alta definizione in certi punti degli ...

napolista : A Wembley ecco le telecamere hd sugli spalti: “Niente razzisti agli Europei” Il Telegraph: “La FA vuole debellare i… -