A Striano il Natale solidale insieme ai maestri pizzaioli

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Domani, martedì, 24 dicembre 2019, a, dalle ore 10:30, presso la sede dell’Associazione Mani d’Oro (Via Sarno 131/133), avrà luogo l’iniziativa benefica “Maratona Pizze No Stop”, patrocinata dal Comune die organizzata in collaborazione con la Fondazione Telethon e con l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM), per sostenere le attività del Centro Clinico Nemo (NeuroMuscular Omnicentre). Dalle ore 10:30 alle ore 17:00, con una piccola donazione di 5 euro sarà possibile ricevere tre pizze preparate daidell’Associazione Mani d’Oro con il prezioso supporto di cinque pizzerie attive sul territorio di, ovvero: Eden Pizzeria by Giordano; Locanda Al Vicoletto; ...

