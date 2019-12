A JUCATELLA – Questa settimana puntiamo sulla Premier League (Di lunedì 23 dicembre 2019) Si ferma la Serie A per la sosta natalizia ma non la voglia di scommettere. ‘A JUCATELLA si sposta oltremanica e offre proposte sulla Premier League. Prova Unibet bonus benvenuto e tenta la fortuna sia con le scommesse sportive che con il Casinò. ECCO LE NOSTRE PROPOSTE Leicester-Liverpool (26 dicembre ore 21:00) Analisi ultime gare disputate: 1. Il Leicester è uscito sconfitto dallo scontro con il City (3-1); 2. Il Liverpool ha battuto il Watford per 2-0. Statistiche di campionato: 1. Dopo 18 partite, i foxes sono secondi in classifica con 39 punti (12V-3N-3S), hanno segnato 41 gol e ne hanno subiti solo 14; 2. Dopo 17 partite, i reds sono in testa alla classifica (16V-1N-0S) hanno segnato tantissimo, 42 gol, e hanno subito gli stessi gol dei rivali di giornata: solo 14 gol incassati rendimento ultime 5 partite: 1. Il Leicester è stato sconfitto ...

