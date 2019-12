8 ragazzi autistici | la passione per la scherma e un sogno | le olimpiadi di Tokyo 2020

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Otto, laper lae un: assistere alledi Tokio del, per osservare da vicino i campioni in pedana. Dopo la missione riuscita per Rio 2016, l’AccademiaLia vuole nuovamente offrire ai suoil’opportunità di assistere all’evento sportivo più importante al mondo. Per farlo, è stata avviata una raccolta fondi. La campagna di crowfunding “Ci vediamo a” è stata lanciata dalla piattaforma Oso (Ogni Sport Oltre), che propone di rendere lo sport accessibile a tutti, ed è sostenuta dalla Fondazione Vodafone Italia. L’invito alla realizzazione delè, ovviamente, rivolto a chiunque voglia contribuire e si può effettuare una donazione tramite la piattaforma entro il 24 Gennaio. L’Accademia, fondata dal ...

