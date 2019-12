5G in Italia | l’allarme del Copasir e lo scontro politico Salvini | “Troppe cose non

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) 5G in, l’allarme dele loC’è un rischio per la sicurezza nazionale legato all’installazione di apparecchiature per il 5G affidata ad aziende cinesi? Una relazione deltrasmessa la scorsa settimana alle Camere ha sollevato la questione anche in, dopo i timori manifestati già da anni dagli Stati Uniti, accendendo anche unotra forze politiche che sulla questione si mostrano più rassicuranti ed altre che invece manifestano preoccupazione. Qui una ricostruzione della vicenda. L’allarme del: “Da valutare l’esclusione delle aziende cinesi” Il, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, è l’organo composto da deputati e senatori che esercita il controllo parlamentare sull’operato dei servizi segreti. Tra i suoi compiti c’è anche quello di ...

