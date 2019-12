2019 Hannukkah nello spazio, cosi lo celebra l’astronauta ebrea Usa (Di lunedì 23 dicembre 2019) L’astronauta della NASA Jessica Meir, membro della missione guidata da Luca Parmitano, ha celebrato il primo giorno di Hanukkah in un luogo con vista sulla terra: lo spazio. Meir, ingegnere dell’Expedition 61, ha pubblicato domenica una foto dei suoi piedi con calzini blu e verde con sopra disegnati una Menorah, il candelabro ebraico con 8 candele, e una stella di David. Happy Hanukkah to all those who celebrate it on Earth! #HappyHanukkah pic.twitter.com/FKC2M5iXni— Jessica Meir (@Astro Jessica) December 23, 2019 «Felice Hanukkah a tutti coloro che lo celebrano sulla Terra! #HappyHanukkah», ha detto l’astronauta. Meir e la sua compagna di missione Christina Koch sono state protagoniste, lo scorso ottobre, della prima passeggiata spaziale di sole donne. Una passeggiata durata 7 ore per sostituire una unità di alimentazione difettosa. Che ...

