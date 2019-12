20 dischi del 2019 da riascoltare

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Siamo arrivati alla fine del decennio, e prima di tirare le somme di questi ultimi anni (qua potete rivedere le classifiche 2018, 2017, 2016 e 2015) è fondamentale rivedere e capire dove siamo arrivati nele come si sta muovendo la musica. Il rap continua a essere in ottima salute toccando sempre più nuove evoluzioni. L’elettronica sembra in fase di stallo, mentre il pop più sperimentale sfrutta tutte le influenze possibili trovando nuove forme. Anche quest’anno abbiamo cercato di selezionare ipiù sperimentali e meno lineari. Punk, folk e dintorni li potrete ascoltare in modo rieditato e mutato. È stato un’annata di transizione comunque buona, ma è il 2020 che appresta a essere un’annata di grandi ritorni. Intanto percorriamo la nostra classifica. 20. Inude – Clara Tesla (Oyez) Il trio pugliese danza tra i generi guardando al pop con intenzioni ...

_Fedeericaa_ : RT @_happinessmnicx: Ultimo : - artista più ascoltato su spotify e su Music - 36 dischi di platino e 17 d' oro - 440 mila biglietti vendu… - bxbywendy_ : RT @_happinessmnicx: Ultimo : - artista più ascoltato su spotify e su Music - 36 dischi di platino e 17 d' oro - 440 mila biglietti vendu… - maracondreas : RT @Misurelli77: ho visto cose che voi umani Ho visto: Il Capitone mettere i dischi al largo dei bastioni del Papeete Ho visto: Un branco… -