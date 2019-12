1917 | il nuovo trailer italiano del film con Colin Firth

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Diffuso ildi, ildi Sam Mendes con, Benedict Cumberbatch e Richard Madden, candidato in 3 categorie ai Golden Globe 2020. Diffuso unper, ila cui Sam Mendes affida la sua personale visione dell'anno cruciale per la Prima Guerra Mondiale, il, in arrivo nelle sale italiane il 23 gennaio 2020. Al centro della clip i due protagonisti, interpretati da George MacKay e Dean-Charles Chapman, il giovane re Tommen de Il Trono di Spade, mentre sullo sfondo compaiono fugacemente anche Benedict Cumberbatch e. In effetti ilita dà un'idea già molto precisa di ciò che vedremo al cinema a fine gennaio: al culmine della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, ...

