«18 regali»: l’incredibile storia di Elisa Girotto, che ispira il film con Vittoria Puccini (Di lunedì 23 dicembre 2019) 18 regali18 regali18 regali18 regali18 regali18 regali18 regali18 regaliLa vicenda risale al 2017, quando Elisa Girotto, quarantenne di Spresiano, un piccolo paese in provincia di Treviso, decide di lasciare alla figlia Anna, di appena un anno, diciotto regali che possano accompagnare i suoi compleanni e i suoi Natali fino alla maggiore età. Elisa, infatti, scopre, insieme alla gravidanza, di essere affetta da un tumore al seno che non le dà speranza: da qui l’idea non solo di anticipare le nozze con il compagno Alessio, ma anche di lasciare un’eredità alla figlia che non conoscerà mai e che sarà costretta a crescere senza i suoi consigli e il suo amore. La storia, che ha commosso la stampa e i social fino a diventare un fenomeno virale, diventa un film dal titolo 18 regali, con Vittoria Puccini nel ruolo di Elisa e Benedetta Porcaroli in quello di Anna. ...

