15 regali di Natale tech sotto i 50 euro da comprare last-minute

(Di lunedì 23 dicembre 2019) (Foto: Spotify) Per chi vive procrastinando,è un vero disastro perché ci si riduce sempre all’ultimo momento prima di acquistare iper amici, parenti e colleghi. Oggi è il 23 dicembre, considerando questa giornata e mezza ancora buona come ci si può arrabattare per cavarsela senza spendere troppo, diciamo meno di 50? Anche se su Amazon e affini ci sono offerte con spedizione lampo, abbiamo scelto quindici ideetra le offerte che la rete offre in modo digitale e tra i prodotti che quasi sicuramente si possono trovare ovunque, dai grandi rivenditori ai supermercati. Buoni Amazon Partiamo da un grande classico ossia Amazon. Come anticipato, per la spedizione è troppo rischioso oggi quindi meglio dedicarsi ad altre due opzioni. La prima è il buono di valore a piacere: certo, non sarà il massimo dell’originalità, ma non sarà mai disprezzato visto che ...

