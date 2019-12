10 regole per prevenire le crisi epilettiche in persone con fotosensibilità

Leggi la notizia su bigodino

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Come fare perlenelleche soffrono di epilessia fotosensibile? Ci sono dei casi in cui si potrebbe soffrirne e ancora non si sa di avere questa patologia. Altri casi sono già stati diagnosticati e bisogna avere la massima accortezza. Soprattutto in periodi in cui le luci intermittenti sono dappertutto. La Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) mette in guardia da molte situazioni in cui si potrebbero avere dellein caso di. L’ultimo film di Guerre Stellari, ad esempio, come sottolineato dall’americana Epilepsy Foundation e dalla stessa Disney, che mettono in guardia leaffette da epilessia fotosensibile, condizione neurologica che si manifesta da bambini e da adolescenti. Le ragazze sono più colpite dei ragazzi. Il Professor Oriano Mecarelli, Presidente LICE, Dipartimento di Neuroscienze Umane presso l’Università ...

