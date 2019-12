10 anni di Alessandra Amoroso | su Italia 1 il concerto per il decennale di carriera

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di lunedì 23 dicembre 2019)festeggia 10di successi e lo fa in grande stile su1. Lunedì 23 dicembre la cantante lanciata da Amici ‘occupa’ ogni fascia del palinsesto della rete lanciando tutti i principali appuntamenti: dai cartoni animati della mattina ai telefilm del pomeriggio. A conclusione di questa giornata va in onda ildel Forum di Assago arricchito da contenuti inediti e immagini esclusive. View this post on Instagram Questa sera su1 alle ore 21.20 ildi. Se non lo guardate ❄ GELO ❄ su tutta!

QuiMediaset_it : Oggi @AmorosoOF è protagonista assoluta su #Italia1! Dopo aver 'occupato' la scrivania del direttore… - IlContiAndrea : Tornerai a Sanremo? “Ho già tantissime cose ancora da fare, penso sempre a chi mi segue da tanti anni e mi rende fe… - QuiMediaset_it : Domani su #Italia1 protagonista assoluta @AmorosoOF! In anteprima presenta il videoclip 'Immobile 10+1' e in prima… -