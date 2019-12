10 anni di Alessandra Amoroso su Italia 1 con il concerto al Forum di Assago scaletta

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Lunedì 23 dicembre è l'Day! Su1, l'artista ha preso le redini della programmazione per regalare ai fan una giornata speciale che festeggia il suo primo decennio di musica. Più 10di carriera per, tanti sono quelli trascorsi dai primi passi nel talent show Amici di Maria De Filippi ad oggi. 10 sono glipassati dal fortunato singolo Immobile, che per l'occasione rivive in una nuova versione inedita.1 la omaggia con uno speciale dedicato alla sua carriera, in onda lunedì 23 dicembre in prima serata, dalle ore 21.10. Protagonisti dello speciale sonoe i suoi sostenitori, quelli che le hanno consentito di sopravvivere nell'ostico mondo musicale, quelli che la seguono ovunque e che l'hanno sostenuta nel recente tour nei palazzetti che non ha trascurato neanche una regionena. L'album 10/Io per ...

