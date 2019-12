Zoe Cristofoli Instagram “sconvolgente” e bombastica nella micro maglietta | «Puro fuego»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Vitino da vespa e abbondante decolleté sono senza dubbio le caratteristiche più evidenti dell’ultimo scattodi Zoe. Balzata alle cronache rosa per la liaison amorosa con Fabrizio Corona, la ‘Tigre di Verona’ non ha mai conosciuto oblio, dopo di allora. Un flirt estivo di cui l’ex re dei paparazzi ha fatto menzione anche nel libro tanto chiacchierato – e altrettanto dibattuto – Non mi avete fatto niente, in cui senza alcun freno racconta di tutte le relazioni amorose e sentimentali intessute con le donne della sua vita, non poche peraltro. Zoe, decolleté prorompenteClasse 1996, la ventitreenne veronese vanta oggi un seguito di oltre 470 mila followers, intrigati quotidianamente dal fascino e dall’eccentricità della. Corpo super tatuato, ma soprattutto super modellato, Zoe incanta con i suoi 174 centimetri di ...

