Zoagli | cede la collina delle Grazie | frana travolge la via Aurelia

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019) Un’automobilista è rimasta ferita dopo il crollo della: da quanto si apprende unaavrebbe bloccato la via. Il tratto è rimasto chiuso dalle ore 6 di domenica 22 dicembre all’imboccatura della galleria. La 45enne presa alla sprovvista dalla, invece, è stata soccorsa dal personale medico del 118 e trasferita in ospedale. Sul posto, inoltre, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri, la Croce bianca rapallese e la polizia locale di Chiavari e. Il terreno, però, non si è ancora stabilizzato.

samanthalarossa : Zoagli, cede la collina alle Grazie - GianlucaCatania : Zoagli, cede la collina alle Grazie - giuliaprivato : @antodelprino. Zoagli, cede la collina alle Grazie. Enorme frana sull'Aurelia: strada bloccata. Automobilista fer…… -