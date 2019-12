Zingaretti | “Conte candidato premier del centrosinistra? Vedremo”

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 22 dicembre 2019)apre a Contedel: “Vedremo” Il segretario del Pd Nicolanon ha escluso la possibilità che l’attuale presidente del Consiglio Giuseppe Conte possa essere ilper ilalle prossime elezioni. Il governatore del Lazio lo ha affermato nel corso della trasmissione di Lucia Annunziata Mezz’ora in più, in onda su Raitre nel pomeriggio di domenica 22 dicembre. Queste le parole di: “Conte è un pezzo di questo campo diche si sta riorganizzando. Su chi guiderà il prossimo governo, se ci sarà, lo vedremo”. “Mi stupisce lo stupore” ha invece affermato il segretario del Partito Democratico riguardo le sue parole a proposito delConte, definito nel corso di un’intervista al Corriere della Sera “un punto fortissimo di ...

matteorenzi : Se per Zingaretti Conte può essere il candidato premier del Pd mi fa piacere per lui. E per loro. Io ho un giudizio… - Capezzone : Su @LaVeritaWeb. Per #Zingaretti #Conte è il top del top, meglio di CR7, anzi meglio di Gramsci (ma con la pochette) - matteorenzi : Non credo Conte sia punto di riferimento per i progressisti. Lo rispetto come premier, ma ricordo le sue frasi su p… -