Zielinski | “Rinnovo? Speriamo Di queste cose se ne occupa il mio procuratore”

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dopo la vittoria del Napoli contro il Sassuolo al Mapei Stadium, in mixed zone è intervenuto Piotr: “Nel primo tempo siamo scesi male in campo però è stata importante la reazione del secondo tempo. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra ed era importante vincere”. Che vi ha detto Gattuso nell’intervallo? “Il mister è stato bravissimo, era arrabbiatissimo all’intervallo. Ci ha detto due, treche restano tra di noi. Quando siamo scesi in campo poi abbiamo reagito bene” E’ passato il brutto momento? “Sono sicuro di si. Quando torneremo dopo la sosta saremo ancora più forti. Ci aspettano partite toste, dobbiamo tornare a vincere a casa nostra” Cosa vi ha bloccava tatticamente? “I movimenti nostri in campo. Il primo tempo eravamo messi male in campo. Abbiamo pagato le ripartenze e gli spazi tra le linee. ...

