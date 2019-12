Wanda Nara scopre Pupo | Quella non era tua moglie? Che figura di

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Serena Granato Nell'ultima puntata di Verissimo,ha sbottato in studio, dopo aver scoperto la bigamia diLo scorso sabato 21 dicembre è stata trasmessa la nuova puntata di Verissimo, talk-show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il nuovo appuntamento tv ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio, che presto faranno da opinionisti alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. I due nuovi volti dello spin-off del Grande Fratello dedicato ai vip hanno rilasciato dalla Toffanin un'intervista di coppia, dove non sono mancati siparietti divertenti e risate fragorose. "C'è stata subito chimica tra noi- ha esordito Enzo Ghinazzi in arte, incalzato dalle domande della conduttrice-,è molto bella, molto giovane...". Tra i due intervistati- ingaggiati per fiancheggiare il conduttore del Gf Vip 4, Alfonso Signorini- sembra già essersi ...

