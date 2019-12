Volley femminile | Serie A1 2020 | Conegliano Campione d’Inverno | Busto Arsizio risponde

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019)si è laureatassa d’Inverno dicon un turno d’anticipo rispetto al termine del girone d’andata, le Pantere hanno rifilato un secco 3-0 a Firenze e si confermano al primo posto in classifica con tre punti di vantaggio suche ha sconfitto Filottrano col massimo scarto. Le ragazze di Daniele Santarelli si sono garantite il platonico titolo di metà stagione perché anche con una sconfitta a Santo Stefano e un concomitante successo delle lombarde non verranno scavalcate in virtù di un miglior quoziente set. Lesse del Mondo si sono imposte senza particolari patemi, soltanto nel terzo parziale c’è stata battaglia ma le venete hanno dimostrato ancora una volta tutto il loro strapotere contro Firenze: a mettersi in luce sono state soprattutto Paola Egonu (17 punti) e Kimberly Hill (13), otto marcature per Indre ...

