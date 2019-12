Volley | Accademia ko contro la capolista Volalto 2 0

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Seconda sconfitta in campionato per l’superata ad Aversa dallaCaserta 2.0 con il punteggio di 3-1 (25-23, 16-25, 25-21, 25-22).ladel girone, le giallorosse giocano comunque un’ottima partita e non sfigurano affatto al cospetto di quella che è da tutti considerata la squadra da battere di questo campionato. I set di questa sera sono stati tutti combattuti e tirati, per assurdo un pò meno proprio il secondo vinto largamente dall’a cui resta qualcosa in più di un pizzico di rammarico soprattutto per la prima frazione, condotta fino al 20-17 e che avrebbe forse potuto cambiare le sorti della partita. Le padrone di casa hanno giocato bene e mostrato grande qualità nei parziali vinti, confermando ancora una volta tutto il proprio valore, ma ...

