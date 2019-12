Voglio che il governo vada avanti ma imponendo qualità | dice Zingaretti

(Di domenica 22 dicembre 2019) "andare, maladel. Abbiamo il dovere etico e morale di fermare queste destre con il buon. Il Pd serve a questo". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, rispondendo alle domande di Lucia Annunziata a In Mezz'Ora in più, su Raitre. Poi il commento sul premier: "Conte è un pezzo di questo campo che di centro sinistra che si sta riorganizzando. Su chi guiderà il prossimo, se ci sarà , lo vedremo". E sulle Sardine: "Vanno lasciate nella loro autonomia. Se la sinistra ha avuto un peccato in questi anni è stato quello di avere la puzza sotto al naso e dare giudizi su tutto e tutti".

