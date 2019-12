Vittorio Cecchi Gori vince la causa contro Martin Scorsese | Ora ritorno agli

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Roberta Damiata Si è conclusa a favore di, laper i crediti del film "The Irishman" ed è proprio il produttore italiano che ci spiega come sono andate le coseha vinto la batt. Un giudice della California gli ha infatti dato ragioneil regista e sceneggiatore americano in una vicenda che affonda le sue radici molto lontano, ma che vede l’apice per una questione di diritti sul film “Irishman”. In questa intricata vicenda, non è però il regista l’unico a farne le spese. È arrivata la sentenza con la sua piena vittoria, ci racconta come sono andate le cose? “Questa storia va un po’ in là nel tempo. Quando ero in America avevo fatto un contratto conper il film “Silence”, avendo io i diritti del libro. Lui voleva farne il film, ci teneva molto, così ci siamo ...

