Vincita da 77 milioni al Superenalotto | il premio viene ritirato dopo 2 mesi | il

Leggi la notizia su baritalianews

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sembra assurdo, ma è realmente accaduto. Colui o colei che hanno vinto ben 77di euro al, hanno preferito attendere dueprima di andare a ritirare il. La fortunata ricevitoria nella quale è stata giocata la schedina vincente da 4 euro e 50 centesimi, si trova a Caorle in provincia di Venezia e il vincitore del jackpot ha atteso il tempo necessario probabilmente per riprendersi dallo choc, prima di presentarsi all’Ufficio Premi della Sisal di Milano. L’identità del vincitore o vincitrice resta ovviamente riservata, anche se si sprecano supposizioni. E’ ovvio che a parte le illazioni del caso, il milionario aveva ben chiare le procedure ed i tempi di accreditamento delchereso disponibile entro 91 giorni dalla, per cui ha atteso i tempi necessari anche per far scemare il clamore e la curiosità che era nata intorno alla ...

Super_Jackpot_i : RT @Super_Jackpot_i: La #Lotteria spagnola di Natale - Loteria de Navidad - promette di distribuire 2,38 miliardi di euro in premi il 22 di… - Paschel_ : RT @GianniVEVO: Appena acquistato il biglietto che il 6 Gennaio mi garantirà la vincita di 5 milioni di euro alla Lotteria Italia. Non c'è… - LucaBellelli : RT @GianniVEVO: Appena acquistato il biglietto che il 6 Gennaio mi garantirà la vincita di 5 milioni di euro alla Lotteria Italia. Non c'è… -