Vigili del Fuoco | 165 milioni in Bilancio | festa ad Avellino il 24 dicembre

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il Conapo ha organizzato per martedì 242019 dalle ore 10 alle ore 12,30 presso l` Hotel de la Ville in via Palatucci n. 20 adun ricevimento per festeggiare la conquista sindacale dei 165di euro inseriti nella legge diper idel, al fine di sanare le ingiuste disparità di trattamento retributivo e previdenziale da decenni esistenti rispetto agli altri Corpi. Sono state invitate tutte le autorità politiche e amministrative e tutti idel. Il Ministro degli Affari Esteri e Capo Politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha confermato la sua presenza, unitamente al Sottosegretario all` Interno Carlo Sibilia. “Auspichiamo la partecipazione di tutti i politici per parlare delle necessità deidelche di riflesso sono anche la sicurezza e il soccorso degli italiani”. Lo rende noto il Conapo, sindacato ...

