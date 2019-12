VIDEO Sci alpino | Zubcic rischia di investire un addetto alla pista al traguardo in Alta

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Incidente sfiorato nel corso della seconda manche dello slalom gigante maschile: all’arrivo il croato Filipdi, pochi metri dopo aver tagliato il, unche in maniera molto incauta in quel momento stava attraversando a pochi passi dallo striscione delDIUNL'image incroyable de l'arrivé dea Alte Badia lors du slalom géant pic.twitter.com/nSrcHh4Wnc — Yun François (@yun francois) December 22, 2019 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace”nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Shutterstock

