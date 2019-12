VIDEO Juventus-Lazio 1-3 Highlights | gol e sintesi Supercoppa Italiana 2019 Luis Alberto

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Laha vinto ladi calcio, i biancocelesti hanno sconfitto laper 3-1 nella partita andata in scena a Riyad (Arabia Saudita) e hanno così alzato il trofeo per la quinta volta nella loro storia. La squadra vincitrice dell’ultima Coppa Italia è tornata a trionfare dopo il sigillo del 2017, anche in quell’occasione la vittima di turno fu la Vecchia Signora che da Campionessa d’Italia non è riuscita a festeggiare come invece era riuscita a fare nella passata edizione. I capitolini sono passati in vantaggio al 17′ conche ha concretto un appoggio di testa di Milinkovic-Savic su cross dalla sinistra di Lulic. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno pareggiato al 45′ con Dybala che è stato lesto a ribattere in rete la parata corta di Strakosha su tiro di Cristiano Ronaldo. Al 73′ è stato Lulic a chiudere i conti ...

