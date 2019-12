Vidal Inter | si raffredda la pista che porta al cileno del Barcellona

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019), siin casa nerazzurra lacheal centrocamdelSilache dovrebbereall’nella sessione invernale di mercato. Le quotazioni circa il buon esito della trattativa, infatti, sembrano in picchiata. Con ilche sabato non solo ha giocato titolare in-Alaves, ma è anche andato in gol esultando con un gesto mimato come a dire “Voglio restare qui“. Inoltre, come rito da La Gazzetta dello Sport, elementi di grande peso nello spogliatoio blaugrana come Messi e Suarez avrebbero fatto pressioni sulla società affinché il centrocamex Juve e Bayern resti fino al termine della stagione. Leggi su Calcionews24.com

repubblica : Vidal rompe con il Barcellona, l'Inter spera. Gabigol: ''Non tornerò in italia'' [aggiornamento delle 16:17] - Gazzetta_it : Buongiorno con la #Primapagina! - Vola CR7, vola! - #Mihajlovic, stella tra le stelle - #Vidal guarda verso l'… - DiMarzio : Si entra nel vivo per queste due possibili operazioni di mercato per #Inter e #Milan ?? -