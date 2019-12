Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 19 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 18.50 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; RIGUARDO A NOTIZIE DI INTERESSE PER LA VIABILITA’, A SEGUITO DI UNA FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE DI FORCA D’ACERO TRA SAN DONATO VAL COMINO E IL CONFINE CON L’ABRUZZO IN ENTRAMBE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI IN VIA DEI CASTELLI RomaNI TRA VIA MATTEOTTI E LA PONTINA NEI DUE SENSI PERCORRENDO LA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI RIMAMENDO SULLA VIA PONTINA AD APRILIA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA LAURENTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE TRIGORIA SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE Roma SULLA VIA DEL MARE UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO LA CASSIA BIS VEIENTANA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO MENTRE SULLA VIA PALOMBARESE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A SANT’ANGELO RomaNO TRA VIA DI MONTARDONE E VIA GENZIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI RIETI NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA CHIUSA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 ED IL KM 4 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA IN PROVINCIA DI RIETI NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA CHIUSA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 ED IL KM 4 NEI DUE SENSI DI MARCIA A IN PROVINCIA DI FROSINONE CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 22 E 16 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO MENTRE A CAUSA DELLO STRARIPAMENTO DEL FIUME AMASENO RIMANE CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE LA PROVINCIALE 67 GUGLIETTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FROSINONE E CEPRANO, IN DIREZIONE NAPOLI, SEMPRE SULLA A1 Roma NAPOLI CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA, PER INCIDENTE PRECEDENTE TRA NOMENTANA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE Roma UN INCIDENTE PROVOCA CODE A TRATTI TRA MAGLIANO SABINA E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD, IN DIREZIONE Roma; SEMPRE CAUSA INCIDENTE, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA NOMENTANA E TIBURTINA; RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE Roma UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO, IN DIREZIONE Roma; SEMPRE CAUSA INCIDENTE, VERSO LA CAPITALE, INCOLONNAMENTI TRA PONZANO RomaNO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD; SULLA Roma-FIUMICINO PER UN ALBERO CADUTO IN CARREGGIATA, SI STA IN FILA TRA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE Roma UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO, IN DIREZIONE Roma INCOLONNAMENTI SULLA Roma-FIUMICINO PER UN ALBERO CADUTO IN CARREGGIATA, TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE FIUMICINO; SEMPRE A CAUSA DI UN ALBERO CADUTO, CIRCOLazioNE E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 09.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA Roma-FIUMICINO, TRA FIERA DI Roma E RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE Roma; IN VIA TIBURTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA SETTEVILLE E VIA ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. A CAUSA DI UN ALBERO CADUTO, CIRCOLazioNE E LINEE BUS DEVIATE IN VIA PONTE DI NONA, ALL’ALTEZZA DI VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 08.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO INIZIAMO DALLA VIA CASILINA, CHIUSA AL TRANSITO PER LAVORI DI ANAS, A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN ALBERO SULLA SEDE STRADALE, ALL’ALTEZZA DELLA LOCALITA’ LAGHETTO, NEI DUE SENSI DI MARCIA CHIUSA AL TRANSITO, MA A SEGUITO DI UNA FRANA, ANCHE LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; SI SEGNALA LA CHIUSURA AL TRANSITO A SEGUITO DI UNA FRANA DELLA REGIONALE DI FORCA D’ACERO, NEL TRATTO TRA SAN DONATO VAL COMINO ED IL CONFINE CON L’ABRUZZO, NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 21 DICEMBRE 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA VEDIAMO LA SITUAZIONE SULLA A1 MILANO NAPOLI DOVE PROSEGUE L’ESODO PER LE VACANZE NATALIZIE; AL MOMENTO PERMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO FINO A VALMONTONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE; PROSEGUENDO VERSO NAPOLI SI PROCEDE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 21 DICEMBRE 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO LA SITUAZIONE SULLA A1 MILANO NAPOLI DOVE PROSEGUE L’ESODO PER LE VACANZE NATALIZIE; AL MOMENTO PERMANGONO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, A PARTIRE DAL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO FINO A VALMONTONE; PROSEGUENDO IN DIREZIONE NAPOLI SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI FINO A ...