Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 17 | 30

(Di domenica 22 dicembre 2019)DEL 22 DICEMBREORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA LAURENTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE TRIGORIA SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONESULLA VIA DEL MARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A PAVONA TRA VIA ISERNIA E VIA LIVORNO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, ALBANO E GENZANO NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE DOVE PERCORRENDO LA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI RALLENTAMENTI E CODE TRA ISOLA DEL LIRI E SORA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE A CASSINO SI STA IN CODA IN VIA CASILINA TRA VIA SAN BARTOLOMEO E VIA ...

