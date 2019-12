Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 dicembre 2019)DEL 22 DICEMBREORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA IN PROVINCIA DI RIETI NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA CHIUSA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 ED IL KM 4 NEI DUE SENSI DI MARCIA A IN PROVINCIA DI FROSINONE CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 22 E 16 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO MENTRE A CAUSA DELLO STRARIPAMENTO DEL FIUME AMASENO RIMANE CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE LA PROVINCIALE 67 GUGLIETTA VALLEFRATTA TRA IL KM 0 ED IL KM 4 CHIUSA PER FRANA LA STRADA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO DA SAN DONATO VAL DI COMINO FINO AL CONFINE CON LAABRUZZO PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA TERMINI CENTOCELLE SOSPESO TRA PONTE CASILINO E TERMINI PER GUASTO ALLA LINEA MENTRE LA LINEA FL3VITERBO RISULTA SOSPESA PER CADUTA ALBERI SULLA LINEA ALL’ALTEZZA DI CAPRANICA SERVIZIO FERROVIARIO RALLENTATO PER LA LINEA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #22-12-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -